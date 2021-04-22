Секретарь Совбеза представил целесообразные сроки разработки новой стратегии безопасности

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян не считает целесообразным разрабатывать новую стратегию национальной безопасности перед предстоящими внеочередными парламентскими выборами. Как сообщает Арменпресс, Григорян сказал об этом в беседе с журналистами в парламенте.

«Разработанная нами в 2020 году стратегия прошла испытание. Многое изменилось за послевоенный период, но многое осталось прежним. Стратегия остается актуальной, но нужно понимать, что любое обсуждение стратегии возможно только после выборов, потому что на данный момент, если предстоят выборы, я не считаю целесообразным разрабатывать новую стратегию», - сказал Армен Григорян.

Новая Стратегия национальной безопасности Республики Армения была опубликована 10 июля 2020 г. Она заменила принятую в 2007 году стратегию.