Азиатские индексы выросли - 22-04-21

ТОКИО, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.38% и составил 29188.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.82% и составил 1922.50 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.23% и составил 3465.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 28755.34 пункта.