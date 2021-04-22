Сирия потребовала от ООН осудить ракетные удары Израиля

Сирия требует от ООН и СБ ООН осудить последние удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявил в четверг МИД САР.

"МИД призывает ООН и Совет безопасности осудить трусливую агрессию Израиля на окрестности Дамаска, осуществленную сегодня ночью. А также продолжающиеся скоординированные и спланированные враждебные действия в отношении суверенитета Сирии со стороны трех оккупантов: США, Израиля и Турции", - говорится в заявлении.

В сирийском МИД отметили, что согласие некоторых стран с предлогами Израиля для нанесения ударов по Сирии делает их соучастниками террористической преступной деятельности против САР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сирия заявляет, что не позволит этим агрессорам и террористам осуществить свои мечты и разрушить Сирию, а также она не откажется от своего права защищать свой народ, территории и суверенитет любыми способами в рамках устава ООН и международного права", - отмечено в коммюнике сирийского внешнеполитического ведомства.

Командование сирийской армии в ночь на четверг завило об очередном ракетном ударе со стороны Израиля на окраине Дамаска, в результате которого ранения получили четверо сирийских военнослужащих.