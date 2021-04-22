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Азербайджан делает отчаянную попытку обвинить армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня: МО

Азербайджан делает отчаянную попытку обвинить армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня: МО

Азербайджанская сторона делает отчаянную попытку обвинить армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, в частности, в выстрелах в направлении некоторых населенных пунктов Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении.

«Нужно иметь очень яркую фантазию, чтобы “обвинить” Вооруженные силы Армении в обстреле позиций миротворческой миссии стратегического союзника - РФ .

Более чем очевидно, что азербайджанская сторона делает отчаянную попытку обвинить армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, в частности, в выстрелах в направлении некоторых населенных пунктов Арцаха.

Тем не менее, вооруженные силы как Арцаха, так и Армении привержены трехстороннему соглашению о соблюдении режима прекращения огня и призывают азербайджанское военно-политическое руководство сделать то же самое», - говорится в заявлении.


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