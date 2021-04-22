Страны ЕС согласовали параметры сертификатов о вакцинации

Страны - члены Евросоюза согласовали технические характеристики сертификатов о вакцинации, которые должны быть внедрены во всех странах ЕС к июню. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в четверг в Брюсселе.

"Через месяц после предложения Еврокомиссии о цифровом сертификате представители государств - членов сети электронного здравоохранения согласовали руководящие принципы, описывающие основные технические характеристики внедрения этой системы. Это важнейший шаг для создания необходимой инфраструктуры на уровне ЕС", - отмечается в нем.

ЕК подчеркивает, что страны ЕС должны сделать все для внедрения сертификатов к июню. "Параллельно государствам-членам рекомендуется внедрять необходимые технические решения на национальном уровне. Крайне важно продвигать работу по техническому внедрению параллельно с текущим законодательным процессом, чтобы обеспечить внедрение цифровых зеленых сертификатов по всему ЕС к июню 2021 года", - пояснила ЕК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как говорится в заявлении ЕК, согласованные характеристики "охватывают структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть прочитаны и проверены по всему ЕС". "Наконец, в руководстве описываются реализация программного обеспечения для выдачи цифровых зеленых сертификатов; приложение для проверки сертификатов; и шаблон приложения для граждан для их хранения. Хотя государства-члены должны будут создать эти системы на национальном уровне, шаблоны помогут ускорить развертывание, поскольку государства-члены смогут опираться на них. Они будут доступны с открытым исходным кодом к середине мая", - пояснила ЕК.

Еврокомиссия 17 марта представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, который должен быть внедрен к середине июня. ЕК подчеркнула, что вакцинация от COVID-19 не станет обязательным предварительным условием трансграничных поездок в ЕС. Кроме того, Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. Страны - члены Евросоюза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества.