Популярный европейский курорт открылся для всех туристов

Португальская Мадейра открыла "зеленый коридор" для туристов со всего мира, курортный регион готов принимать и россиян, сообщает АТОР.

Как рассказали в Институте туризма Португалии в Москве, архипелаг готов принять международных путешественников из разных стран мира вне зависимости от того, вакцинированы они от COVID-19 или нет.

Правила прибытия на Мадейру следующие: пассажирам необходимо за 12-48 часов до посадки лично заполнить анкету на платформе madeirasafe.com. Это обязательно для всех путешественников за исключением детей до 12 лет: их регистрация должна быть включена в опросную анкету одного из сопровождающих взрослых.

Затем турист получает по электронной почте уведомление с кодом доступа и соответствующим QR-кодом, который необходимо будет представить по прибытии в аэропорт Мадейры,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При въезде все иностранные гости, включая привитых, обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (Rt-PCR – Reverse Transcription PCR) на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке и заверена лабораторией, которая ее выдала.

Результат теста также можно заранее загрузить на платформу madeirasafe.com. Подобные требования связаны с необходимостью отследить все возможные контакты человека, если он заболеет коронавирусом.