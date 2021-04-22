Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер объявил о планируемой закупке партии "Спутник V" после одобрения Европейским агентством лекарственных средств, сообщило посольство ФРГ в Москве.

"Премьер-министр Саксонии Кречмер объявил о планируемой закупке... "Спутник V" после одобрения Европейским агентством лекарственных средств", - говорится в сообщении посольства в его официальном аккаунте в Twitter.

"Мы настоятельно рекомендуем ускорить процесс одобрения до мая. Германия ведет переговоры о закупке трех партий... в июне, июле и августе. Условием для этого является быстрое одобрение вакцины EMA", - отметил премьер-министр Саксонии в своем аккаунте в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кречмер находится с визитом в Москве. В четверг премьер-министр Саксонии провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Ранее глава немецкого региона Северный Рейн - Вестфалия, председатель правящей в стране партии Христианско-демократический союз, один из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, что выступает против предзаказа российской вакцины "Спутник V" отдельными регионами, федеральное правительство должно после регистрации препарата заказать его для всей страны.

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.