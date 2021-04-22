В Гегаркунике родителям героев, погибших в последней Арцахской войне, вручили памятные медали

Секретарь администрации Гегаркуникской области Севак Хлгатян, ответственные сотрудники областной администрации, руководители общин, представители областного военкомата посетили семьи погибших героев Арцахской войны и на основании Указа Президента Республики Арцах вручили родителям военнослужащих посмертные медали.

Медали были вручены родителям Шота Арменаковича Геворкяна, Гора ЛевоновичА Акопяна, Эмина Ваняевича Симоняна, Арсена Хачатряна, Карена Овиковича Арутюняна из общины Неркин Геташен. Из общины Верин Геташен - родителям Эдгара Шагеновича Багдасаряна, из общины Цовинар - родителям Шота Азизовича Закаряна, из общины Варденик - родителям Арташеса Рустамовича Айвазяна, из общины Еранос - родителям Ваагна Мартиковича Мхеяна, из общины Гехаовит - Гарика Гариковича Ованнисяна и из общины Астхадзор - родителям Армана Манвела Погосяна.

Секретарь Севак Хлгатян сказал о героях: “Боль утраты очень сильна, но вы должны вытерпеть, найти в себе силы вынести эту боль. Ваши дети сражались против врага за мир в нашей стране, за защиту границ Родины. Вы должны с гордостью нести свою боль, ведь вы родители, родившие героев. Мы преклоняемся перед бессмертной памятью наших отважных сыновей”, - сказал Севак Хлгатян.

Хосров Хлгатян