Филармонический оркестр, Академический хор исполнят “Реквием” Верди

Национальный филармонический оркестр Армении, Национальный академический хор Армении, солисты Рузан Манташян, Олеся Петрова, Липарит Аветисян, Евгений Ставинский в память о жертвах Геноцида армян в Ереване представят “Реквием” Верди.

Как передает Арменпресс, вечер состоится 25 апреля в концертном зале Арама Хачатуряна.

21 апреля журналисты имели возможность принять участие в репетиции концерта, побеседовать с художественным руководителем и главным дирижером оркестра Эдуардом Топчяном и с сопрано Рузан Манташян.

Топчян сказал, что каждый год в память жертв Геноцида армян, оркестр исполняет реквием какого-либо композитора. В этот раз они обратились к “Реквиему” Верди. Он сообщил, что в ночь на 23 апреля они исполнят его в Цицернакаберде, а 25 апреля представят “Реквием” в Концертном зале Арама Хачатуряна. “Я думаю, что ничего лучше этого произведения человечество не создавало, это более чем соответствует содержанию дня 24 апреля”, - подчеркнул Топчян.

Говоря о солистах, дирижер сказал, что он уже работал с ними, любит и ценит этих солистов. “К нам присоединились Рузан Манташян и Олеся Петрова, обладающие великолепными, красивыми голосами и прекрасным пением. Они - прекрасные певицы. Липарит, на мой взгляд, лучше всех исполняет “Реквием» Верди и Евгений Ставинский, прекрасный бас, известный, опытный музыкант. Очень приятно поднимать такой ответственный и важный вопрос с такими музыкантами”, - подчеркнул Эдуард Топчян и добавил, что солисты всегда с удовольствием сотрудничают с оркестром, они любят Армению. Топчян сообщил, что при подписании документа Петрова упомянула, что выходит замуж за весь армянский народ.

Филармонический оркестр давно сотрудничает и с маэстро Ованнесом Чекиджяном. По словам Топчяна, от этого выигрывают и музыканты оркестра, и армянское музыкальное общество. “Несмотря на свой почтенный возраст, Чекиджян руководит хором и всегда умеет поддерживать порядок в хоре, который постоянно совершенствуется. Я благодарен маэстро Чекиаджяну за то, что он всегда был рядом с нами”, - сказал Эдуард Топчян.

Дирижер уверен, каждый армянский ребенок рождается с болью Геноцида армян в сердце. “Геноцид не прекращается, нас становится все меньше, у нас бывают потери. Я хочу, чтобы больше никто не погибал ни в каких войнах или сражениях. Мы должны жить в нашей стране, все армяне должны жить в Армении, и так, чтобы наши соотечественники, живущие в зарубежных странах, также вернулись бы сюда. Армяне больше не должны погибать”, - заключил он.

Певица Рузан Манташян призналась, что многие оркестранты ей близки, и в хоре у нее есть и друзья и одноклассники. Исполнение “Реквиема” певица считает символическим. “Для меня он прозвучит не только в память жертв Геноцида армян, но и жертв недавней войны. Это будет чувственное выступление, но мы стараемся оставаться сильными”, - сказала Манташян.