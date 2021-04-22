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Филармонический оркестр, Академический хор исполнят “Реквием” Верди

Филармонический оркестр, Академический хор исполнят “Реквием” Верди

Национальный филармонический оркестр Армении, Национальный академический хор Армении, солисты Рузан Манташян, Олеся Петрова, Липарит Аветисян, Евгений Ставинский в память о жертвах Геноцида армян в Ереване представят “Реквием” Верди.

Как передает Арменпресс, вечер состоится 25 апреля в концертном зале Арама Хачатуряна.

21 апреля журналисты имели возможность принять участие в репетиции концерта, побеседовать с художественным руководителем и главным дирижером оркестра Эдуардом Топчяном и с сопрано Рузан Манташян.

Топчян сказал, что каждый год в  память жертв Геноцида армян, оркестр исполняет реквием какого-либо композитора. В этот раз они обратились к “Реквиему” Верди. Он сообщил, что в ночь на 23 апреля они исполнят его в Цицернакаберде, а 25 апреля представят “Реквием” в Концертном зале Арама Хачатуряна. “Я думаю, что ничего лучше этого произведения человечество не создавало, это более чем соответствует содержанию дня 24 апреля”, - подчеркнул Топчян.

Говоря о солистах, дирижер сказал, что он уже работал с ними, любит и ценит этих солистов. “К нам присоединились Рузан Манташян и Олеся Петрова, обладающие великолепными, красивыми голосами и прекрасным пением. Они - прекрасные певицы. Липарит, на мой взгляд, лучше всех исполняет “Реквием» Верди и Евгений Ставинский, прекрасный бас, известный, опытный музыкант. Очень приятно поднимать такой ответственный и важный вопрос с такими музыкантами”, - подчеркнул Эдуард Топчян и добавил, что солисты всегда с удовольствием сотрудничают с оркестром, они любят Армению. Топчян сообщил, что при подписании документа Петрова упомянула, что выходит замуж за весь армянский народ.

Филармонический оркестр давно сотрудничает и с маэстро Ованнесом Чекиджяном. По словам Топчяна, от этого выигрывают и музыканты оркестра, и армянское музыкальное общество. “Несмотря на свой почтенный возраст, Чекиджян руководит хором и всегда умеет поддерживать порядок в хоре, который постоянно совершенствуется. Я благодарен маэстро Чекиаджяну за то, что он всегда был рядом с нами”, - сказал Эдуард Топчян.

Дирижер уверен, каждый армянский ребенок рождается с болью Геноцида армян в сердце. “Геноцид не прекращается, нас становится все меньше, у нас бывают потери. Я хочу, чтобы больше никто не погибал ни в каких войнах или сражениях. Мы должны жить в нашей стране, все армяне должны жить в Армении, и так, чтобы наши соотечественники, живущие в зарубежных странах, также вернулись бы сюда. Армяне больше не должны погибать”, - заключил он.

Певица Рузан Манташян призналась, что многие оркестранты ей близки, и в хоре у нее есть и друзья и одноклассники. Исполнение “Реквиема” певица считает символическим. “Для меня он прозвучит не только в память жертв Геноцида армян, но и жертв недавней войны. Это будет чувственное выступление, но мы стараемся оставаться сильными”, - сказала Манташян.


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