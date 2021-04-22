Фонсека о Генрихе Мхитаряне

Главный тренер итальянской “Ромы” Пауло Фонсека рассказал о полузащитнике сборной Армении Генрихе Мхитаряне.

“Мхитарян и Верету все еще не в хорошей форме. Мы даем им возможность набрать игровую практику. Оба прогрессируют с каждым днем”, - как сообщает Арменпресс, высказывание тренера передает пресс-служба клуба.

В 31-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на выезде сыграла с “Торино” и уступила со счетом 1:3. Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в стартовом составе “Ромы”, но во втором тайме вышел на замену.

После этого тура “Рома” в турнирной таблице Серии “А” находится на 7-м месте.