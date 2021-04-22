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Бильбао не примет Евро-2020

Бильбао не примет Евро-2020

Испанский город Бильбао не примет отложенный чемпионат Европы по футболу 2020.

Как передает Арменпресс, об этом пишут зарубежные СМИ. Руководство Бильбао выступило с заявлением, согласно которому город не сможет принять чемпионат. Ранее УЕФА заявила, что стадионы, которые примут матчи, будут обязаны обеспечить безопасность болельщиков.

Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Европы 2020 был отложен. Он пройдет в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Чемпионат Европы пройдет в 11 городах  (без Бильбао) - в Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Будапеште и в Амстердаме.


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