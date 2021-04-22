В 33 общинах Котайка в рамках субвенционных программ планируются работы по развитию инфраструктур

Из 33 общин Котайкской области было подано около 102 программных заявок на получение из госбюджета субвенций в размере 6,4 млрд драмов для развития социальных и экономических инфраструктур.

Об этом Арменпресс сообщила советник губернатора Котайкской области, ответственная отдела информации и связей с общественностью администрации области Кристине Погосян, уточнив, что 2,6 млрд драмов будет из госбюджета, 3,7 млрд драмов - из бюджетов общин, а 100 млн драмов - из других организаций.

“Все представленные программы направлены в Министерство ТУ Армении, на первом этапе они были одобрены”, - сообщила Погосян.

В рамках четырех программ субвенции 2021 года в Котайкской области будут благоустроены и построены сады и скверы в Нор Гехи, Раздане, Цахкадзоре и в Нор Ачне.

Согласно заявкам, по субвенционным программам предусмотрены и работы по газификации в 6 населенных пунктах Котайкской области: Тегеник, Прошян, Гегашен, Мргашен, Канакераван и Касах. На строительство, ремонт и асфальтирование улиц в 20 населенных пунктах области подано 27 субвенций. Согласно программам субвенции, будут построены и отремонтированы общественные здания в 10 общинах Котайка, в частности, будут реконструированы и отремонтированы 2 детских сада в Джрвеже, 2 детских сада будут отремонтированы в Раздане и в Абовяне. Будут заложены и отремонтированы системы уличного освещения в 13 населенных пунктах Котайка. В 12 населенных пунктах Котайкской области подано 13 субвенций на строительство и ремонт систем питьевого водоснабжения, дренажа, а также запланировано строительство и ремонт ирригационных систем в Егварде и Касахе. Из Котайкской области была подана заявка и на установку возобновляемых источников энергии в Гегашене, включая и солнечные фотоэлектрические станции.