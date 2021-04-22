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Апрель в Лос-Анджелесе объявлен месяцем армянской истории

Апрель в Лос-Анджелесе объявлен месяцем армянской истории

Правительство Лос-Анджелеса в штате Калифорния США приняло решение провозгласить апрель месяцем армянской истории. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter сообщила член руководящего органа округа Лос-Анджелес Кэтрин Баргер.

Она также сообщила, что другим принятым решением день 24 апреля провозглашен Днем памяти Геноцида армян.

“Лос-Анджелес силен благодаря огромным инвестициям армян. Я ценю голоса наших армянских жителей и продолжу проливать свет на их историю, достижения и приоритеты”, - отметила Баргер.


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