Экспорт из Грузии в Россию за первый квартал вырос на 20%

Внешнеторговый оборот Грузии с Россией за первый квартал 2021 года вырос на 9,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 330 миллионов долларов – 11,9% от общего внешнеторгового оборота Грузии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Россия является вторым главным торговым партнером Грузии, уступая первенство только Турции – товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях.

Из Грузии в Россию с начала года вывезли более 26,1 тысячи тонн ферросплавов, более 8,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, около 24,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 1,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли 59,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Из России также завезли около 216,2 тысячи тонн нефтяных газов, более 66,7 тысячи тонн пшеницы, более 6,5 тысячи тонн подсолнечного масла, 11,1 тонны телефонных аппаратов и так далее.