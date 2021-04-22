Будет заложен Городок реабилитации героев

В общине Прошян Котайкской области 23 апреля состоится церемония закладки первого здания проекта “Городок реабилитации героев”.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщил автор проекта Сурен Ареенц, добавив, что состоится и церемония открытия сквера имени героя Вардана Амаляна.

“Закладка парка осуществляется при содействии Министерства окружающей среды Армении. Строительство первого корпуса осуществляет компания “ДС”. Их поддерживают и другие организации и частные доноры”, - рассказал автор проекта.

Подчеркнув необходимость психологической реабилитации в послевоенный период, Сурен Ареенц сказал, что они планируют открыть центры психологической реабилитации в нескольких регионах Армении, также и в Арцахе.

“Все граждане, получившие расстройства в результате войны, смогут получить бесплатное лечение в Центре психологической реабилитации”, - сказал Сурен Ареенц.

Проект “Реабилитационный городок героев” имени национального героя Республики Армения Ваагна Асатряна состоит из трех этапов. В ближайшее время в Реабилитационном городке героев будет заложен парк с системой водопадов, с оборудованием для реабилитационных процедур под открытым небом, с местом, выделенным для пасек, и т. д.

“В среднесрочной перспективе мы построим 3 двухэтажных здания. Там будет место для современных специалистов по информационным технологиям, будет здание психологического центра, где будут готовить своих специалистов. В конечном итоге мы стремимся создать двухэтажный центр психологической реабилитации площадью в 1 000 квадратных метров”, - сообщил Ареенц.

Касаясь проблемы специалистов, он отметил, что еще со времен войны подготовка специалистов по согласованию с немецко-греческим, а также с Реабилитационным центром имени Кэролайн Кокс в Степанакерте, уже велась.

“Мы ведем переговоры с психологами с докторской степенью в Армении, которые будут обучать специалистов для крупной психиатрической клиники”, - сказал Ареенц, добавив, что они совместно с государством начали процесс лицензирования, что позволит специалистам работать и в других центрах.