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Возможное признание Байденом Геноцида армян негативно повлияло на турецкую лиру

Возможное признание Байденом Геноцида армян негативно повлияло на турецкую лиру

Информация о возможном признании Геноцида армян президентом США Джо Байденом негативно повлияла на турецкую лиру. Как передает Арменпресс, 22 апреля турецкая лира обесценилась по отношению к доллару на 2,2%.

В случае признания Байденом Геноцида армян ожидается, что обострятся турецко-американские отношения, которые в последнее время и так  в не очень хорошем состоянии.

Они ухудшились после того, как Турция закупила у России противоракетные системы S -400, а также начала военные действия против курдских боевиков, борющихся вместе с войсками США с террористической группировкой “Исламское государство”.

Турецкая лира обесценилась и после того, как стало известно, что США выводят Турцию из программы по разработке и приобретению истребителей F-35.

Турецкая валюта с начала прошлого года упала на 28%, так как инвесторы обеспокоены нестандартной экономической политикой правительства и Центрального банка Турции.


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