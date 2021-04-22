Внешний долг управляем: ситуация в Армении сопоставима с ситуацией в развивающихся странах

Бюджет на 2020 год в Армении по доходам составил 1 триллион 560 миллиардов 655 миллионов 340 008 драмов, по расходам - 1 триллион 894 миллиона 647 093,4 драмов, дефицит бюджета - 333 миллиарда 991 миллион 752 006 драмов. Об этом на заседании правительства, представляя годовой отчет об исполнении госбюджета на 2020 год, заявил министр финансов Атом Джанджугазян.

Как сообщает Арменпресс, Джанджугазян отметил, что при 2,9% роста мировой экономики в 2019 году в Армении был зафиксирован рост на 7,6%, что дало возможность пересмотреть расходы бюджета. В частности, в 2019 году ассигнования увеличились примерно на 11%, в секторе здравоохранения - на 22%, а капитальные затраты - на 30%.

“Отношение государственного долга к ВВП на конец 2019 года было ниже 50 процентов, что позволило нам сохранить логику налогово-бюджетной политики во время кризиса за счет привлечения нового долга в 2020 году. В результате у нас был больший дефицит, чем планировалось. Первоначально у нас был дефицит бюджета в размере 2,3 процента, но фактически получился дефицит около 5,5 процента ВВП. Это цена, которую мы заплатили за смягчение последствий экономического спада. Уровень долга в 2020 году составил 63,5% ВВП. В этих условиях через 5 лет этот показатель должен снизиться до 60%. Это порог, который в мире считается управляемым риском”, - подчеркнул Джанджугазян, добавив, что кризисная ситуация в Армении в 2020 году по цифрам сопоставима с ситуацией в развивающихся странах.