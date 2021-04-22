Правительство Армении на компенсацию коммунальных платежей арцахцев выделит 4 млрд 67 млн драмов

Правительство Республики Армения из резервного фонда в рамках программы стимулирования труда и субсидирования коммунальных платежей граждан Арцаха предоставит Республике Арцах грант в размере 4 млрд 67 млн драмов. Как сообщает Арменпресс, это решение было принято на заседании исполнительной власти 22 апреля.

Министр труда и социальных дел Месроп Аракелян отметил, что эта программа была запущена во время войны. “С сентября правительство Арцаха возмещает коммунальные платежи. В рамках этой программы субсидия продлится до 2021 года, для этого решения мы реализуем очередной грант”, - сказал министр.

Аракелян сообщил, что с января 2021 года в Арцахе действует и программа стимулирования труда. “Программа компенсации налога на прибыль реализуется негосударственными компаниями. В рамках этой программы на январь-февраль выделен грант в размере 420 миллионов долларов. Эта программа уже дала определенные результаты: в марте по сравнению с февралем в Арцахе было создано около 600 рабочих мест. Я считаю, что это большое достижение в послевоенной ситуации”, - сказал он.