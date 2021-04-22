Экономика восстанавливается: Керобян считает, что экономический рост в марте составит 7-7, 5%

По словам министра экономики Вагана Керобяна, экономика Армении резко восстанавливается. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами после заседания правительства Керобян выразил уверенность, что в марте экономический рост по его расчетам составит 7-7,5%.

“Есть много инвесторов и представителей разного бизнеса, на данный момент действует программа стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, которая касается центра “Кумайри” в Гюмри, - сказал министр.

Журналисты напомнили ему, что инициатором этой программы был бывший премьер-министр Карен Карапетян, на что Керобян ответил: “У нас есть программы разных видов, мы не считаем, что мы самые умные, и если есть разумные программы, мы их реализуем”.