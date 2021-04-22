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24 апреля для посещения Мемориального комплекса Цицернакаберд предусмотрены бесплатные маршруты

24 апреля для посещения Мемориального комплекса Цицернакаберд предусмотрены бесплатные маршруты

В день памяти жертв Геноцида армян 24 апреля с 08:30 до 22: 00 для посещения Мемориального комплекса Цицернакаберд будут действовать бесплатные транспортные маршруты. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Маршрут  1:

Стадион “Раздан” – улица Афин – Мост Победы - улицы Аргишти – Италии - Хоренаци - Агатангегоса – станция метро “Зоравар Андраник”.

Обратный маршрут: улицы – Агатангегос - Гр. Лусаворича - Аргишти - Мост Победы -  ул. Атенка  -Стадион “Раздан”.

 Маршрут 2:

Стадион “Раздан” – шоссе Цицернакаберд - улицы Ленинградян - Киевян - станция метро “Барекамутюн”.

Обратный маршрут по тому же пути.


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