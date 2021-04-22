24 апреля для посещения Мемориального комплекса Цицернакаберд предусмотрены бесплатные маршруты
В день памяти жертв Геноцида армян 24 апреля с 08:30 до 22: 00 для посещения Мемориального комплекса Цицернакаберд будут действовать бесплатные транспортные маршруты. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Маршрут 1:
Стадион “Раздан” – улица Афин – Мост Победы - улицы Аргишти – Италии - Хоренаци - Агатангегоса – станция метро “Зоравар Андраник”.
Обратный маршрут: улицы – Агатангегос - Гр. Лусаворича - Аргишти - Мост Победы - ул. Атенка -Стадион “Раздан”.
Маршрут 2:
Стадион “Раздан” – шоссе Цицернакаберд - улицы Ленинградян - Киевян - станция метро “Барекамутюн”.
Обратный маршрут по тому же пути.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен