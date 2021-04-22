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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Чили. Как передает Арменпресс, об этом сообщил институт сейсмологии страны.

Толчки зафиксированы в 20.17 (в 2.17 мск) на глубине 33 километра.

Угрозы для цунами нет .


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