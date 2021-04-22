В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Чили. Как передает Арменпресс, об этом сообщил институт сейсмологии страны.
Толчки зафиксированы в 20.17 (в 2.17 мск) на глубине 33 километра.
Угрозы для цунами нет .
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 13:20 Экономика восстанавливается: Керобян считает, что экономический рост в марте составит 7-7, 5%
- 12:51 24 апреля для посещения Мемориального комплекса Цицернакаберд предусмотрены бесплатные маршруты
- 12:49 В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
- 12:42 В Индии впервые выявили более 300 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- 12:34 В течение 10 лет на содействие Арцаху ежегодно будет выделяться по 10 млрд драмов
- 12:34 Агрессивные действия противника нацелены на срыв миротворческой миссии РФ: МИД Арцаха
- 12:31 Одобрен отчет об исполнении бюджета 2020 года: премьер-министр коснулся военных расходов
- 12:18 Канадский депутат призвала министра иностранных дел содействовать армянским военнопленным
- 12:08 Признав геноцид, Соединенные Штаты подтвердят свое моральное лидерство в эти неспокойные времена: министр ИД Армении
- 12:05 Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
- 11:52 США привели Ирану пример санкций, которые они готовы снять для возврата к ядерной сделке
- 11:44 Оздоровление экономики: по сравнению с мартом 2019 года количество рабочих мест в Армении увеличилось на 38 тысяч
- 11:43 В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer
- 11:27 Азербайджан стремится нарушением режима прекращения огня посеять панику в Арцахе и затмить миротворческую миссию
- 11:25 АКБА Банк выпустил новую карту премиум-класса с большими преимуществами
- 11:22 Посол Салливан приехал в Шереметьево для вылета на консультации в США
- 11:14 Мониторинговый комитет ПАСЕ призвал Азербайджан немедленно вернуть армянских пленных
- 11:04 В Армении подтвержден 881 новый случай коронавируса, 25 человек скончались
- 10:37 Комитет Сената Конгресса США поддержал законопроект о военной помощи Украине
- 10:33 Полиция Арцаха предоставила подробности обстрела жилого дома в Степанакерте
- 10:26 Сенаторы США призвали Байдена нарушить постыдное молчание и рассказать правду о Геноциде армян
- 10:11 В Женеве, в церкви Святого Акопа состоится церемония, посвященная памяти жертв Геноцида армян
- 10:04 В Украине стартовали мероприятия, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян
- 09:54 Джо Байден собирается признать Геноцид армян
- 09:42 СМИ: жители Израиля сообщили о взрывах
09:15, 16.04.2021
Просмотрели 1328 раз Газета “Айастани Анрапетутюн”: Шаг назад или тактический маневр
16:11, 20.04.2021
Просмотрели 1060 раз Администрация президента США ответила на письмо армянских историков, касающееся Геноцида армян
12:40, 15.04.2021
Просмотрели 775 раз Ответ пресс-секретаря МИД Армении на заявления Алиева о территориальных претензиях
21:40, 16.04.2021
Просмотрели 771 раз The National Interest сравнил Ильхама Алиева с Саддамом Хусейном и осудил бездеятельность Госдепа США
17:34, 18.04.2021
Просмотрели 604 раз В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против беспилотных летательных аппаратов: СМИ