В Индии впервые выявили более 300 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Индии заразились коронавирусом 314 835 человек — это максимум за все время пандемии, сообщает индийский Минздрав.

Число летальных исходов также обновило максимум — более 2,1 тысячи. А в целом в стране зарегистрировано почти 16 миллионов случаев COVID-19, 184 тысячи пациентов умерли. Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рост заболеваемости продолжается в Индии уже 41-й день. За это время число проходящих лечение от COVID-19 выросло с 135,9 тысячи до почти 2,3 миллиона человек.

Больше всего заболевших выявили за сутки в штате Махараштра — 67,4 тысячи. Следом идут Уттар-Прадеш — 33,1 тысячи, Дели — 24,6 тысячи, Карнатака — 23,5 тысячи и Керала — 22,4 тысячи человек.

При этом в Индии проводится массовая вакцинация. Только за сутки прививку сделали 2,2 миллиона человек, а общее число вакцинированных превысило 132 миллиона. Всего власти страны одобрили три вакцины — местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую "Спутник V" (ее поставки начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии).