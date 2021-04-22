В течение 10 лет на содействие Арцаху ежегодно будет выделяться по 10 млрд драмов

Между правительствами Республики Армения и Республики Арцах будет подписано соглашение, согласно которому Армения течение 10 лет для оказания финансового содействия физическим и юридическим лицам, понесшим материальный ущерб в результат войны ежегодно будет выделять Арцаху по 10 млрд драмов. Как сообщает Арменпресс, это решение принято на заседании правительства.

В обосновании решения, в частности, говорится: “ Согласно решению правительства Республики Арцах, за фактическую потерю имущества бенефициара - зданий и сооружений общественного и производственного назначения, легковых автомобилей, грузовых и пассажирских машин, строительной и сельскохозяйственной техники, основных и оборотных средств, мясных и молочных коров, пчелиных пасек, фруктовых садов, государственное финансовое содействие будет предоставлено в виде денежного содействия и/или казначейских с годовой доходностью 10% и сроком погашения на 5 лет с предоставлением простых векселей.

До 5 млн драмов из суммы содействия будет выделено в форме денежной помощи, а часть, превышающая 5 млн драмов, с предоставлением векселей, выпуск, предоставление, оборот, учет и погашение которых будет осуществляться в порядке, установленном правительством Республики Арцах.

При осуществлении бизнес-плана на территории Республики Арцах, выполнения налоговых, кредитных и других кредиторских обязательств вексель может быть погашен до истечения срока.

Согласно решению правительства, если бенефициару программы было предоставлено и государственное содействие для выполнения кредитных обязательств, то в рамках данного мероприятия содействие будет оказано в случае положительной разницы между оцененным размером потери имущества и предоставленного содействия по кредитным обязательствам в размерах, установленных мероприятием.

В то же время, предусматривается частичная или полная компенсация обязательств граждан по ипотечным, потребительским и бизнесовым кредитам и займам (в том числе предоставленным физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями сельскохозяйственной деятельности) в соответствии с определенными группами бенефициаров, размерам и срокам поддержки на ближайшие три года.

Республика Армения - гарант социальной безопасности Республики Арцах”.