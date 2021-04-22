Канадский депутат призвала министра иностранных дел содействовать армянским военнопленным

Член Партии зеленых Канады, депутат Элизабет Мэй в письме министру иностранных дел Канады Марку Гарно выразила обеспокоенность фактом содержания армянских военнопленных в Азербайджане, и призвала Канаду поддержать предложения “Human Rights Watch” и оказать содействие армянским военнопленным. Как передает Арменпресс, письмо депутата опубликовало посольство Республики Армения в Канаде.

“Я пишу, чтобы выразить свою озабоченность по поводу армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном со времени карабахского конфликта 2020 года и после. Согласно недавно опубликованному докладу “Human rights watch”, азербайджанские вооруженные силы армянских военнопленных подвергают жестокому и унижающему достоинство обращению и пыткам, будь то при взятии в плен, при их передаче или при содержании под стражей в следственных изоляторах”, - написала Мэй, отметив, что подобное отношение является военным преступлением.

Депутат призвал власти Канады оказать содействие содержащимся в Азербайджане армянским военнопленным.

Несмотря на то, что в 8-ом пункте совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко сказано об обмене военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами и телами погибших, Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.