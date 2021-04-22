Признав геноцид, Соединенные Штаты подтвердят свое моральное лидерство в эти неспокойные времена: министр ИД Армении
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Признание Геноцида армян Соединенными Штатами станет своеобразным моральным ориентиром для многих других стран. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел РА Ара Айвазян в интервью New York Times, сославшись на информацию СМИ о том, что президент США Джо Байден намерен признать Геноцид армян.
«Проблема касается не только Армении и Турции. Наш долг - признать, осудить геноцид прошлого, настоящего и будущего», - сказал Айвазян. Ссылаясь на роль Турции в недавней войне в Нагорном Карабахе, министр иностранных дел Армении охарактеризовал действия официальной Анкары как «источник растущей нестабильности» в регионе восточного берега Средиземного моря. Ара Айвазян отметил, что признание геноцида напомнит миру о том, что происходит, когда не противодействуют злым ценностям.
«Я верю, что приглашение опасных стран в рамки международного регулирования сделает наш мир намного безопаснее. Поступив так, мы станем свидетелями меньшего количества трагедий, меньших потерь, а Соединенные Штаты подтвердят свое моральное лидерство в эти неспокойные времена», - сказал он.
Источник, близкий к администрации Байдена, сообщил The New York Times, что Байден обратится к вопросу Геноцида армян в своем обращении к 106-й годовщине. "Официальные лица, хорошо осведомленные о внутренних дискуссиях, говорят, что президент Байден собирается объявить массовые убийства актом геноцида. Этот шаг подчеркнет, что приверженность США правам человека превалирует над перспективой поставить под угрозу союзнические отношения с Турцией”, - пишет издание.
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