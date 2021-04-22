Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных сервиса Flight Radar.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения пройдет в четверг на полигоне Опук в Крыму.

По данным портала FlightRadar, беспилотник ВВС США пролетел над Черным морем близ Крыма на высоте около 16 километров.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации