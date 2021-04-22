Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных сервиса Flight Radar.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения пройдет в четверг на полигоне Опук в Крыму.

По данным портала FlightRadar, беспилотник ВВС США пролетел над Черным морем близ Крыма на высоте около 16 километров.