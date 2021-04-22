США привели Ирану пример санкций, которые они готовы снять для возврата к ядерной сделке

Представители Соединенных Штатов на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене привели Тегерану примеры тех санкций, которые они готовы снять для возврата к соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по Ирану.

"Мы предоставили Ирану целый ряд примеров тех санкций, которые, как мы считаем, нам нужно будет снять, чтобы вернуться к соблюдению, а также тех, которые, как мы считаем, нам не нужно будет снимать, и которые мы не станем снимать в рамках возврата к СВПД", - сказал он.

При этом, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства, последовательность снятия санкций и ответных шагов со стороны Ирана в настоящий момент не обсуждается.

"Мы можем сказать лишь, что последовательность, при которой США сделает все со своей стороны, а Иран не сделает ничего, - это неприемлемая последовательность, и Ирану ясно об этом было заявлено", - подчеркнул он. "Мы открыты к различным вариантам последовательности, которые отвечают нашим интересам, а они заключаются в том, чтобы обе стороны вернулись к выполнению [СВПД], а не только мы вернулись бы к полному выполнению, прежде чем Иран сделает что-то", - добавил ведущий брифинга.