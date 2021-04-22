Азербайджан стремится нарушением режима прекращения огня посеять панику в Арцахе и затмить миротворческую миссию

СТЕПАНАКЕРТ, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в разных направлениях с применением огнестрельного оружия разного калибра направлены на то, чтобы создать панику в Арцахе и затмить выполнение российской миротворческой миссии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

«В последние дни противник нарушал режим прекращения огня в разных направлениях из огнестрельного оружия разного калибра. Особенность указанных нарушений заключается в том, что если раньше противник вел огонь преимущественно в воздух, то теперь участились обстрелы боевых позиций Армии обороны и мирных населенных пунктов на границе. Считая, что эти нарушения направлены на создание паники среди жителей Арцаха, а также на подрыв российской миротворческой миссии, мы призываем азербайджанскую сторону воздерживаться от подобных провокационных действий и придерживаться достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении министерства.