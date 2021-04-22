АКБА Банк выпустил новую карту премиум-класса с большими преимуществами

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. АКБА Банк запустил новую премиальную банковскую карту Visa Signature. Карта Visa Signature, помимо стандартных функций, также предоставляет держателям карт широкий спектр дополнительных услуг.

Держатели карт имеют следующие преимущества:

Медицинское страхование путешествий: максимальный страховой лимит составляет 750 тысяч долларов США.

Страхование закупок: до 20 000 долларов в качестве компенсации за утерянный или поврежденный товар в течение 365 дней с даты покупки.

Страхование от неудобств в поездке:

отмена рейса (до 5000 долларов)

пропуск рейса (до 1000 долларов США)

задержка рейса или багажа (300 долларов США)

дорожно-транспортное происшествие (до 500 тысяч долларов США),

расходы на юридические услуги за рубежом (до 5 тысяч долларов США),

страхование арендованного авто от несчастных случаев (до 10 тыс. долларов США),

страхование от потери или повреждения личного имущества (до 1000 долларов США),

4-кратный бесплатный доступ в VIP-залы, работающие в более чем 1000 аэропортов по всему миру,

консьерж-сервис - во время поездки держатели карт из любой точки мира по телефону или через Интернет в режиме 24/7 имеют доступ ко многим услугам, которые предоставляются бесплатно держателю карты, вместо держателя карты, в частности:

бронирование авиабилетов,

бронирование отелей,

заказ столика в ресторане,

прокат автомобилей,

приобретение билетов на мероприятия,

планирование путешествия и много других возможностей.

Вы можете узнать больше о карте Visa Signature по следующей ссылке.

Банк контролируется Центральным банком Армении.