Мониторинговый комитет ПАСЕ призвал Азербайджан немедленно вернуть армянских пленных

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, в котором содержится призыв к Азербайджану немедленно вернуть армянских пленных. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян.

«Мониторинговый комитет ПАСЕ недавно выступил с заявлением, в котором содержится призыв к Азербайджану немедленно вернуть армянских пленных», - написал Рубинян.

19 апреля, в рамках весенней сессии ПАСЕ, вопрос об армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, обсуждался в политических группах. Этот вопрос также обсуждался на пленарном заседании ПАСЕ 20 апреля. В пункте 8 совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября прямо подчеркивается обмен военнопленными, заложниками, другими задержанными и телами погибших, но Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других плененных лиц.