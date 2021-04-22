Полиция Арцаха предоставила подробности обстрела жилого дома в Степанакерте

СТЕПАНАКЕРТ, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Предполагается, что во второй половине дня 20 апреля азербайджанцы обстреляли дом в Степанакерте из мелкокалиберного оружия. В беседе с «Арменпресс» начальник управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян представил подробности происшествия, отметив, что в полицию об этом звонил житель дома в Айкаванском районе Степанакерта около 15:00.

«На место происшествия прибыли сотрудники Управления криминальной полиции. На месте выяснилось, что выстрел из мелкокалиберного оружия пробил крышу жилого дома. Одна пуля была найдена в доме. К счастью, никто не пострадал. В доме были дети. Для выяснения обстоятельств происшествия проводятся соответствующие исследования», - сказал Тадевосян. Изучается, можно ли из Шуши обстрелять жилой дом в Степанакерте из мелкокалиберного оружия. По его словам, в полицию не поступало никаких сообщений о стрельбе в направлении населенных пунктов Шош-Мхитарашен. «Тем не менее, учитывая, что такая информация была распространена, в этом направлении ведутся соответствующие исследования», - сказал Тадевосян.