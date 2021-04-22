Сенаторы США призвали Байдена нарушить постыдное молчание и рассказать правду о Геноциде армян

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 107 членов Палаты представителей США призвали президента США Джо Байдена в заявлении от 24 апреля «четко и прямо признать Геноцид армян».

Как сообщает «Арменпресс», конгрессмены отметили, что Байден, еще находясь в Сенате, уже хорошо был осведомлен об этом вопросе как вице-президент США. Они напомнили, что в 2015 году, в 100-летие Геноцида армян, Байден в качестве вице-президента США посетил поминальную службу в Вашингтонском соборе.

«В то время как лидеры всего мира признали первый геноцид 20 века, президент США хранил молчание. Мы присоединяемся к гордой армянской общине Соединенных Штатов, всем тем, кто отстаивает истину и справедливость, и просим вашего четкого и прямого признания Геноцида армян в вашем послании 24 апреля.

Господин президент, как вы отметили в своем заявлении от 24 апреля прошлого года, «молчание - это соучастие». Позорное молчание правительства США по поводу исторического факта Геноцида армян длится слишком долго, ему необходимо положить конец. «Мы призываем вас быть последовательными в своих обязательствах и говорить правду», - заявили сенаторы.