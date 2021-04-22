В Женеве, в церкви Святого Акопа состоится церемония, посвященная памяти жертв Геноцида армян

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Церемония памяти, посвященная 106-й годовщине Геноцида армян, состоится 24 апреля в церкви Св. Акопа в Швейцарии, в Женеве. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила швейцарский музыкальный продюсер Ани Гаспарян.

«В церкви состоится панихида, после чего состоится небольшой концерт внутри церкви с участием дудукиста Леона Минасяна и скрипачки Шушан Сираносян», - сказал Гаспарян.

Ани Гаспарян отметила, что возле хачкара, расположенного рядом с церковью, у горожан будет возможность возложить цветы в память жертв Геноцида армян. Перед церковью Святого Акопа состоится презентация энциклопедии истории Армении и армян Диаспоры.

Церемония поминовения жертв Геноцида армян была организована Армяно-швейцарским союзом - Армянской Апостольской Святой Церковью.

24 апреля исполняется 106 лет со дня первого геноцида 20 века, организованного Османской империей - Геноцида армян. Около 30 стран признали и осудили геноцид.

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