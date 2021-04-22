В Украине стартовали мероприятия, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Украине уже стартовали мероприятия, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», «Analitika.ua» сообщает, что события начались с информационной кампании. В частности, информационные щиты и плакаты, рассказывающие о Геноциде армян, были размещены на ряде улиц крупных городов Украины.

В рамках мероприятий 24 апреля в Украине состоится онлайн-лекция “Геноцид армян. Преступление против человечности и цивилизации". С лекцией выступит кандидат исторических наук, председатель комиссии по историко-культурному наследию Союза армян Украины Давид Давтян. В рамках мероприятий запланированы круглые столы, тематические выставки, мемориальные вечера, флешмобы, марши, посадка деревьев, показ документальных фильмов о Геноциде армян в различных армянонаселенных городах Украины. В связи с эпидемией меры будут приняты при строгом соблюдении правил безопасности.