Джо Байден собирается признать Геноцид армян
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент США Джо Байден намерен 24 апреля официально признать Геноцид армян. Как сообщает "Арменпресс", информацией об этом наводнена как американская, так и международная пресса.
Источник, близкий к администрации Байдена, сообщил The New York Times, что Байден обратится к Геноциду армян в своем обращении к 106-й годовщине. "Официальные лица, хорошо осведомленные о внутренних дискуссиях, говорят, что президент Байден собирается объявить массовые убийства актом геноцида. Этот шаг подчеркнет, что приверженность США правам человека превалирует над перспективой поставить под угрозу союзнические отношения с Турцией».
Два анонимных источника сообщили CNN, что Байден признает геноцид в официальном заявлении. «Третий источник, хорошо осведомленный об этой проблеме, сказал, что официальные лица США также посылали сигналы своим союзникам за пределами администрации, требуя от президента официального заявления о том, что президент признает геноцид», - сообщает CNN.
СМИ сообщили, что Белый дом от комментариев отказался. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 24 апреля выскажется мнение администрации. CNN напомнил, что кандидат в президенты Байден пообещал сохранить приверженность признанию Геноцида армян. «24 апреля, когда во всем мире проходят поминальные церемонии, Байден, вероятно, будет использовать термин «геноцид» в своем заявлении», - сообщил Reuters хорошо информированный источник.
Аль-Джазира, среди других средств массовой информации, освещала признание геноцида, подчеркивая, что решение Байдена признать его, которое в основном носит символический характер, может еще больше обострить отношения с Турцией.
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