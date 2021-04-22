СМИ: жители Израиля сообщили о взрывах

Сирены воздушной тревоги сработали на севере пустыни Негев в Израиле в ночь на четверг, после чего жители Иерусалима и других населенных пунктов в центральной части страны сообщили о взрывах. Как передает Арменпресс, об этом информировала газета Times of Israel.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

По данным издания, ракеты, по-видимому, были запущены не из сектора Газа.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщило, что сирены сработали вблизи города Димона, где находится ядерный реактор. Военные Израиля заявили, что там упали запущенные из Сирии ракеты. По данным Reuters, израильская сторона в результате действий Сирии не понесла потерь и осуществила ответную атаку.

Агентство SANA в свою очередь сообщило, что системы ПВО Сирии отразили ракетные удары, нанесенные Израилем со стороны Голанских высот. В результате пострадали четверо сирийских военных.