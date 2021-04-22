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Европейские индексы выросли - 21-04-21

Европейские индексы выросли - 21-04-21

МОСКВА, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.44% и составил 15195.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.74% и составил 6210.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 6895.29 пункта, а российский RTSI вырос на 0.60% и составил 1464.17 пункта.


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