Европейские индексы выросли - 21-04-21
МОСКВА, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.44% и составил 15195.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.74% и составил 6210.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 6895.29 пункта, а российский RTSI вырос на 0.60% и составил 1464.17 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 08:56 Европейские индексы выросли - 21-04-21
- 08:55 Американские индексы выросли - 21-04-21
- 08:54 Цены на цветные металлы - 21-04-21
- 08:53 Цены на драгоценные металлы выросли - 21-04-21
- 08:51 Цены на нефть снизились - 21-04-21
- 08:50 Газета "Айастани Анрапетутюн": ПАСЕ пока призывает Азербайджан...
- 21.04-21:50 РФ продлевает временное проживание лиц без законных оснований для пребывания в стране
- 21.04-21:47 Обсуждены вопросы развития армяно-молдавских отношений
- 21.04-21:37 Президент МОК Бах заявил, что олимпийский девиз может быть изменен
- 21.04-21:20 В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19
- 21.04-20:25 Российским миротворческим контингентом от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 020 га территории
- 21.04-20:18 С трудом, но нам все же удалось преодолеть кризис в Ucom: Гурген Хачатрян
- 21.04-19:58 ОДКБ призвал ОЗХО не игнорировать применение Азербайджаном белого фосфора в Арцахе
- 21.04-19:16 Германия продолжает поддерживать дипломатические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 21.04-19:12 Депутат НС Армении Нарек Мкртчян представил прошение об отставке
- 21.04-19:11 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 21.04-19:01 Состоялась встреча представителя МИД Армении с послами и спецпосланниками стран ЕС по ВП
- 21.04-18:58 Вице-премьер Тигран Авинян принял руководителя делегации ЕС в Армении
- 21.04-18:53 В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля
- 21.04-18:15 В заявлении от 9 ноября 2020 года нет фраз “Зангезур”, “Сюник” или “коридор”: премьер- министр
- 21.04-18:14 Спецпредставитель Комитета министров СЕ выразил поддержку усилиям МГ ОБСЕ
- 21.04-17:59 Предстоящие на 22 апреля мероприятия
- 21.04-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-04-21
- 21.04-17:35 Своими провокационными заявлениями Алиев хочет отступить от договоренностей: Пашинян
- 21.04-17:34 Азиатские индексы снизились - 21-04-21
09:15, 16.04.2021
Просмотрели 1320 раз Газета “Айастани Анрапетутюн”: Шаг назад или тактический маневр
16:11, 20.04.2021
Просмотрели 1027 раз Администрация президента США ответила на письмо армянских историков, касающееся Геноцида армян
12:40, 15.04.2021
Просмотрели 770 раз Ответ пресс-секретаря МИД Армении на заявления Алиева о территориальных претензиях
21:40, 16.04.2021
Просмотрели 765 раз The National Interest сравнил Ильхама Алиева с Саддамом Хусейном и осудил бездеятельность Госдепа США
17:34, 18.04.2021
Просмотрели 597 раз В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против беспилотных летательных аппаратов: СМИ