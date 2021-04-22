Цены на цветные металлы - 21-04-21

ЛОНДОН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.23% и составила 2337.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.29% и составила 9371.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.98% и составила 2006.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.01% и составила 16122.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.56% и составила 26917.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.78% и составила 2813.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 24096.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.