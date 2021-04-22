ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. Вчера в интервью одному из телеканалов своей страны диктатор Азербайджана заявил, что «создание Зангезурского коридора полностью соответствует национальным, историческим и будущим интересам Азербайджана», добавив, что они решат этот вопрос, хочет этого Армения или нет. "Если Армения захочет, его можно решить легко, если нет - решим силой". Подобная позиция Баку не находит адекватного отклика, напротив, молчание международного сообщества и знак равенства сторон конфликта сделали Алиева более необузданным.

Армян призывают мирно сосуществовать с государством, чьи руки на протяжении столетия были обагрены армянской кровью, государством, которое не скрывает своих воинственных устремлений и антиармянской политики. Какой бы болезненной ни была реакция мирового сообщества на действия и заявления Баку, она должна отрезвлять наше общество. В конце концов, вместо того, чтобы постоянно жаловаться, протестовать, просить или необоснованнобыть готовыми, мы должны подать заявку, чтобы стать нацией и сформулировать нашу армянскую повестку дня...»

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