Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Газета "Республика Армения". Официальный Баку продолжает свою фашистскую политику

Газета "Республика Армения". Официальный Баку продолжает свою фашистскую политику

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. Вчера в интервью одному из телеканалов своей страны диктатор Азербайджана заявил, что «создание Зангезурского коридора полностью соответствует национальным, историческим и будущим интересам Азербайджана», добавив, что они решат этот вопрос, хочет этого Армения или нет. "Если Армения захочет, его можно решить легко, если нет - решим силой". Подобная позиция Баку не находит адекватного отклика, напротив, молчание международного сообщества и знак равенства сторон конфликта сделали Алиева более необузданным.

Армян призывают мирно сосуществовать с государством, чьи руки на протяжении столетия были обагрены армянской кровью, государством, которое не скрывает своих воинственных устремлений и антиармянской политики. Какой бы болезненной ни была реакция мирового сообщества на действия и заявления Баку, она должна отрезвлять наше общество. В конце концов, вместо того, чтобы постоянно жаловаться, протестовать, просить или необоснованнобыть готовыми, мы должны подать заявку, чтобы стать нацией и сформулировать нашу армянскую повестку дня...»

 

Полностью статью можно прочесть в сегодняшнем номере газеты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации