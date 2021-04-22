ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «2021 год станет решающим для ААЭС. Вероятно, будет проведен самый сложный этап работ по модернизации и переоборудованию, после успешного завершения которого ААЭС получит разрешение (лицензию) Комитета по регулированию ядерной безопасности РА на продление срока эксплуатации станции еще на 10 лет.

В начале апреля армянская делегация отбыла в Россию. Следует разработать концепцию двукратного продления срока эксплуатации ААЭС. И это, конечно же, должно быть сделано не в 2026 году, а прямо сейчас.

Делегация уже вернулась, и в «АА» уточнили подробности у первого заместителя генерального директора ЗАО ААЭС, директора Армянской АЭС М. Варданяна.

Он сообщил, что для обмена опытом по вопросам удвоения срока эксплуатации нашего энергоблока наша делегация также посетила Кольскую АЭС...».

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