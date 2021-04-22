ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «Очень болезненный для нас вопрос военнопленных не позволил сути Арцахской войны стать главной темой обсуждения на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы на важной европейской платформе. На этой платформе должна была состояться фундаментальная дискуссия, а факт нарушения Азербайджаном и Турцией принципа всеобщей морали и неприменения силы, определенный всеми нормами человеческой морали и прав человека.

В нынешней ситуации уже можно предположить, что Азербайджан держит военнопленных армян именно с этой целью, чтобы обойти главную тему азербайджано-турецкой агрессии против народа Арцаха. Между тем в Азербайджане очень осторожно обсуждают этот вопрос, до сих пор постоянно повторяя абсолютную ложь устами всех высокопоставленных чиновников, что они только контратаковали...»