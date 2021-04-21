РФ продлевает временное проживание лиц без законных оснований для пребывания в стране

В Российской Федерации принято решение о продлении срока временного проживания лиц без законных оснований для пребывания в стране и членов их семей. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МВД РФ.

“В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения. В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы”.