Обсуждены вопросы развития армяно-молдавских отношений

Заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян 21 апреля провел телефонный разговор с государственным секретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Думитру Соколаном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы стороны подтвердили общую цель развития армяно-молдавских отношений и продвижения межгосударственного диалога.

Была подчеркнута важность проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также обсужден график предстоящих мероприятий.