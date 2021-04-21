Обсуждены вопросы развития армяно-молдавских отношений
21:47, 21 Апрель, 2021
Заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян 21 апреля провел телефонный разговор с государственным секретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Думитру Соколаном.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы стороны подтвердили общую цель развития армяно-молдавских отношений и продвижения межгосударственного диалога.
Была подчеркнута важность проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также обсужден график предстоящих мероприятий.
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