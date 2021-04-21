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Президент МОК Бах заявил, что олимпийский девиз может быть изменен

Президент МОК Бах заявил, что олимпийский девиз может быть изменен

Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сказал Бах.


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