В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 54 672, скончались 776 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали более 67 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 477 смертей.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 568 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.