Российским миротворческим контингентом от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 020 га территории

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт МО РФ, инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 3 га территории, обнаружено 3 взрывоопасных предмета.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 020 га территории, 621 км дорог, 1 716 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 583 взрывоопасных предмета.