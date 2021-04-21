С трудом, но нам все же удалось преодолеть кризис в Ucom: Гурген Хачатрян

Соучредитель группы компаний «Галакси» и председатель совета директоров компании Ucom Гурген Хачатрян выступил сегодня с заявлением. Как сообщает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:

«Год назад, в эти дни, были предприняты активные попытки по распаду Ucom-а. Целью продолжающихся незаконных действий стала попытка создания неконтролируемой ситуации в нашей компании. В результате чего, по мнению известных всем кругов, нам бы пришлось начать процесс отчуждения сомнительным силам результат нашей 12-летней повседневной работы – Ucom.

Помню, совершенно случайно, в те дни, когда отец был лишен права на медицинскую помощь в тюрьме, наш 12-летний коллега вдруг понял, что у нас имеются трудовые споры и если его повестка не будет принята нами, то 500 сотрудников напишут заявления об уходе из-за выхода из строя всей сети. О подробностях промолчу, исходя из деловой корректности.

Сегодня, спустя почти год, хочу заявить, что, несмотря на трудности, нам все же удалось преодолеть кризис. Наша команда смогла достойно и институционально восстановить стабильность, избегая иррационального стиля работы. Коллектив Ucom-а проявил исключительную волю и ответственность, не подвергая компромиссу интересы абонентов даже в самые тяжелые дни. Бизнес сообщество продемонстрировало надежное поведение и готовность к партнерству, а наши конкуренты – «ВиваСелл-МТС» и «Билайн Армения», проявили исключительную солидарность. Я благодарен и признателен за то, что были проявлены коллективная сила и поддержка в поддержку армянского оператора.

Считаю важным отметить, что в этот непростой год наша команда преодолела также вызов COVID19, руководствуясь приоритетом безопасности с одной стороны и сохранением целостности команд - с другой. Война задала новую повестку дня: компания Ucom работала днем и ночью, оказывая разнообразную поддержку Армии посредством технической помощи, комплексных коммуникационных мероприятий, прямых пожертвований. С сожалением и признательностью должен сказать, что трое сотрудников Ucom пожертвовали жизнью ради защиты Родины. Мы преклоняемся перед их светлой памятью.

Сегодня, когда многие из нас потеряли члена семьи из-за коронавируса и войны, понесли разрушительные экономические потери, возможно, потеряли перспективу стабильности в будущем, мы все равно не имеем права отчаиваться. Испытания даются для проверки нашей воли и выносливости. И я убежден, что Ucom будет и дальше служить Армении на еще более прочной основе, внося свой вклад в восстановление и развитие экономики страны за счет человеческого потенциала, стратегической инфраструктуры и широкомасштабных инновационных программ».