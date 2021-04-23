“Ереванский бестселлер”: книга “Кто в домике живет”- самая востребованная: детская книга, март, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за июнь.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на втором месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на втором месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На третьем месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На четвертом месте - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На пятом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На шестом месте - книжка “Волк и семеро козлят”. Эта сказка братьев Гримм впервые была опубликована в серии сказок 1812 - 1815 годов. Сюжет сказки очень популярен и прост, его знает с каждый малыш.

На седьмом месте детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

Книга Стивена Иссерлиса “Почему Бетховен сердится? И другие увлекательные рассказы о Бахе, Моцарте, Бетховене, Шумане, Брамсе, Стравинском” на восьмом месте. В рассказах знаменитого виолончелиста Стивена Иссерлиса - шесть его любимых композиторов: гениальный Бах, Моцарт с его быстрыми бархатистыми мелодиями, Брамс с его бурной музыкой, “безумный” Шуман, необыкновенный Стравинский-младший. В книге композиторы оживают, разговаривают с детьми, в результате чего у детей возникает желание слушать их гениальные сочинения, и они попадают под влияние волшебства классической музыки.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на девятом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

И на десятом месте – “Остров сокровищ” Роберта Льюиса Стивенсона. Вместе с юным Джимом Хокинсом на “Испаньоле” вы можете смело отправиться на Остров Сокровищ. В надежде найти спрятанное золото капитана Флинта, Джим вместе с опытными моряками попадает в опасные приключения. Везде подстерегают опасности. Можно ли доверять экипажу? И какие тайны скрывает остров?

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).