ОДКБ призвал ОЗХО не игнорировать применение Азербайджаном белого фосфора в Арцахе

Начальник департамента международной безопасности МИД Армении Георгий Кочарян выступил с комментарием относительно заявления ОДКБ на 25-ой конференции Организации по запрещению химического оружия.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в комментарии отмечается:

“На проходящей в Гааге 25-ой конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) государства-члены ОДКБ выступили с заявлением, в котором был также затронут вопрос применения опасных химических веществ, с чем мы столкнулись в ходе 44-дневной турецко-азербайджанской агрессии, в том числе с использованием материала, похожего на белый фосфор.

Более того, в согласованном при активной вовлеченности армянской стороны заявлении, в частности, отмечается, что “вызывает удивление игнорирование секретариатом ОЗХО того факта, что в последнее время в ходе регионального конфликта применялось химическое вещество, нанесенный людям и окружающей среде ущерб которого эквивалентен ущербу от применения химического оружия”.

В этом контексте также подчеркивается обязательство секретариата реагировать на обращения государств-участников и, согласно конвенционным нормам, предпринимать неотложные шаги.

С целью привлечения к ответственности виновных в применении Азербайджаном запрещенных вооружений и в совершенных военных преступлениях в ходе развязанной агрессии против Арцаха, с октября 2020 года Армения в руководящих звеньях ОЗХО последовательно поднимала вопрос о необходимости отправки в Арцах миссии по сбору фактов с целью расследования факта применения оружия с содержанием химического вещества, похожего на белый фосфор, представляя при этом соответствующие информационные материалы, включая подготовленный зарубежными экспертами доклад”.