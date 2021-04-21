Депутат НС Армении Нарек Мкртчян представил прошение об отставке

Депутат НС Армении Нарек Мкртчян, согласно ч.1 ст.155 конституционного закона «Регламент Национального Собрания», представил 21 апреля прошение об отставке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в соответствии с ч.2 ст.155 конституционного закона «Регламент Национального Собрания», если в течение одной недели с оглашения прошения об отставке депутат отзывает свое заявление об отставке в письменной форме, спикер НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает свое прошение об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и публикует председатель НС.

С момента опубликования протокола отставка считается принятой.

Нарек Мкртчян является членом партии «Гражданский договор»